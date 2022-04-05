Сеул, , 11:55 — REGNUM Командующий вооруженными силами США в Южной Корее генерал Пол Лакамера выразил соболезнования семьям четырех южнокорейских пилотов, погибших в результате столкновения двух учебно-тренировочных самолетов. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сообщение американского военного в социальных сетях.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

«Я выражаю наши глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и коллегам четырёх пилотов ВВС Южной Кореи, погибших в пятницу, — написал Лакамера. — Мы скорбим о тех, кто погиб, защищая корейский народ».

Напомним, что 1 апреля два учебно-тренировочных самолета ВВС Южной Кореи KT-1 столкнулись в воздухе и разбились недалеко от базы. В результате инцидента погибли четыре пилота (два пилота-стажера и два инструктора).

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