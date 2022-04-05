Москва, 5 апреля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. По мнению владельца международной сталелитейной группы НЛМК Владимира Лисина, увеличение списка экспортируемых за рубли российских товаров, может способствовать тому, что наша страна потеряет свое место на международных рынках. Его мнение на эту тему 5 апреля приводит газета «Коммерсант».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Лисин

Как отметил Лисин, ранее прозвучало предложение о том, чтобы продавать за рубли российские удобрения, зерно, нефть, металлы, лес и другие товары.

«Не знаю, может, с газом что-то получится, но остальное? Мы на протяжении десятилетий боремся за экспортные рынки, где нас никто не ждет. Выстраивали отношения с тысячами клиентов в 70 странах», — сказал он.

Также глава НМЛК отметил, что ему сложно представить что-то такое, из-за чего покупатели компании перешли бы на расчеты в рублях и добавил, что из-за логистических проблем на данный момент доставка продукции до потребителя уже усложнилась.

«Переход на платежи в рублях просто выбросит нас с международных рынков», — сказал Лисин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что российский рубль хорошо противостоит санкциям западных стран.