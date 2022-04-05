Брюссель, 5 апреля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Российский рубль хорошо противостоит санкциям, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

По его словам, рубль «продемонстрировал сильную устойчивость». Российский президент Владимир Путин настаивает на оплате за российский газ в рублях для поддержки национальной валюты.

«Посмотрим, что произойдёт», — сказал Боррель.

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