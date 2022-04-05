Новосибирск, , 11:51 — REGNUM В Новосибирске из 240 предприятий только треть будут работать в полную мощность; ещё треть обеспечены заказами и сырьёмна два-три месяца; примерно 18% предприятий смогут сохранить темпы производства не дольше месяца. Об этом пишет сайт VN. ru со ссылкой на городской департамент промышленности и инноваций.

На предприятии Arrko.ru

В департаменте уточнили, что в санкционные списки попали Научно-исследовательский институт электронных приборов, Научно-производственное объединение «Восток», Новосибирский авиаремонтный завод и завод «Луч».

«Предприятие «Экран- оптические системы» перспективы своей работы не видят. Сейчас совместно решаем как сохранить их производство, — уточнил глава ведомства Виталий Витухин. — Завод «Сибэлектротерм» в мае планирует временно перейти на трёхдневную рабочую неделю. Завод «Тайра» на четырёхчасовой рабочий день».

Он отметил, что лучше дела у Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, у НПО «Север» и машиностроительного предприятия «Элсиб».