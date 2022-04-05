Брюссель, 5 апреля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Российский рубль хорошо противостоит санкциям западных стран. Об этом 5 апреля заявил глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать (российскую) валюту», — сказал он.

Также Боррель отметил, что в этом вопросе необходимо будет проследить за развитием ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что главная оппозиционная партия в Швеции «Умеренные» требует, чтобы правительство «Социал-демократов» выслало примерно десять российских дипломатов, которых ранее Служба безопасности Швеции назвала «шпионами».