Иркутск, 5 апреля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Производителям Иркутской области впервые компенсируют затраты на производство молочной продукции, сообщает 5 апреля телеграм-канал правительства региона. Уточняется при этом, что из федерального и областного бюджетов на эти цели будет направлено 10 млн рублей.

Молоко

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«Новая мера государственной поддержки позволит поддержать производителей молочной продукции и стимулировать увеличение объёмов производства», — пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

По итогам 2021 года в регионе отмечено увеличение объёма производства молока. Валовой надой в хозяйствах всех категорий составил 460,28 тыс. тонн, что больше уровня 2020 года на 1,2% или 5,5 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте стало известно, что в Иркутской области на поддержку производителей хлеба будет направлено 49,3 млн рублей.

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