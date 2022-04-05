Ростов-на-Дону, 5 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону до 100 коек сократили ковидный госпиталь, развёрнутый на базе областной клинической больницы. Об этом ИА REGNUMА сообщили 5 апреля в пресс-службе лечебного учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Тем не менее, полностью ликвидировать наш госпиталь пока не планируется. Во-первых, это не первое сокращение до 100 коек, и о победе над ковидом речь пока не идет. А во-вторых, хотя сложных случаев в нашем регионе сейчас значительно меньше, по сравнению с пиком дельты или омикрона, но они есть, и было бы неразумно отказываться от использования столь ценного лечебного опыта на инновационно оснащенной площадке РОКБ», — отметил главный врач больницы Вячеслав Коробка.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону ранее на допандемийный режим работы перешли городская больница №20 и городская больница №1 имени Семашко. Число ковидных коек сокращено до минимума.