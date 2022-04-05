Саратов, 5 апреля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки выявили 305 случаев заражения коронавирусом. В ковид-госпитали доставили 95 пациентов, выписали 504 человека. Об этом 5 апреля сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего подтверждено 242 966 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 233 314 пациентов.

На стационарном лечении находятся 697 человек, на амбулаторном — 3287.

За время пандемии в Саратовской области от COVID-19 скончались 5864 человека, из них пятеро — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области отменили режим самоизоляции для жителей старше 60 лет.

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