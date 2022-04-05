Омск, 5 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков заявил о том, что регион способен прокормить сам себя.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

«Омская область способна полностью прокормить себя сама — санкции никак не ударят по нашей продовольственной безопасности», — пишет губернатор 5 апреля в своём телеграм-канале.

Он приводит следующие данные: в 2021 году в Омской области произведено на 15% больше аграрной продукции, чем годом ранее. Прирост в растениеводстве составил 28%. Увеличились объёмы производства картофеля и овощей: «Положительная динамика позволяет делать убедительные прогнозы».

Планируется, что в 2022 году регион будет в полном объёме обеспечен зерном, молоком, яйцом, картофелем, овощами и мясом.

Как сообщало ИА REGNUM, Бурков встретился с крупнейшими сельхозпроизводителями региона. Главными задачами на 2022 год он назвал минимизацию последствий санкций и развитие импортозамещения по всем направлениям.

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