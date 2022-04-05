Омск, 5 апреля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков назвал ключевую задачу агропромышленного комплекса (АПК) на 2022 год. Это минимизация последствий санкций и развитие импортозамещения по всем направлениям, сообщили ИА REGNUM 5 апреля в областном правительстве.

Евгений Катышев Пашня

Бурков принял участие в расширенном областном совещании по вопросам развития АПК региона.

Уточняется, что Омская область входит в тройку среди регионов Сибири по объёмам производства сельхозпродукции. Несмотря на пандемию, налоговые отчисления в консолидированный бюджет региона от организаций АПК не снизились, составляя последние три года более 14 млрд рублей ежегодно. В прошлом году в регионе произвели аграрную продукцию на 225,5 млрд рублей – на 15% больше, чем годом ранее. Объёмы производства картофеля выросли на 20% (показатель самообеспеченности превысил стопроцентный уровень). На 4% увеличилось производство овощей.

В молочном животноводстве удалось прибавить в продуктивности, также найдено решение по восстановлению объёмов производства мяса, заверили областные власти.

«Ключевая задача на 2022 год – это минимизация последствий санкций и развитие импортозамещения по всем направлениям», — отметил Бурков.

Он отметил, что поставки комплектующих на импортную технику, имеющуюся в регионе, продолжатся. Однако изменятся поставщики, логистика и цены: «На перспективу ставится задача переориентации на отечественную сельхозтехнику».

Что касается весенних полевых сельскохозяйственных работ, готовность сельхозпроизводителей близка к 100%, заверили в облправительстве.

Власти намерены принять меры для реализации инвестпроектов в агропромышленном комплексе, в том числе проектов строительства и реконструкции мелиоративных систем.

До конца мая 2022 года планируется освоить до 70% от запланированного на 2022 год объёма по основным мерам поддержки. На аналогичную дату 2021 года аграрии получили только 16% от запланированного объёма бюджетных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Подмосковье в сельхозоборот будут вовлечены новые территории.

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