Донецк, 5 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Киевские боевики подвергли Ленинский район Донецка обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом 5 апреля сообщает Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) в своем телеграм-канале.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM РСЗО «Град»

«Украинские оккупационные войска вновь открыли огонь из РСЗО по жилым районам Донецка», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого жилые домостроения в Ленинском районе города по улице Муравьева были серьезно повреждены.

Кроме того, к сообщению прикреплены фотографии жилых домов, получивших повреждения при обстреле со стороны украинских нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что посёлок Донецкий Луганской Народной Республики оказался под обстрелом РЗСО украинских боевиков.