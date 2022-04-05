Донецк, 5 апреля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Украинские националисты за сутки потеряли в ДНР убитыми 78 человек. Они лишились одного танка и трёх БМП, сообщает 5 апреля Народная милиция Донецкой Народной Республики в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Отмечается, что военнослужащие ДНР захватили одну самоходную гаубицу 2С3 «Акация», одну БМП и зенитную установку ЗУ-23-2. За сутки, сложив оружие, перешли на сторону республики 26 украинских военных.

«За прошедшие сутки наши военнослужащие уничтожили 78 украинских националистов, три БМП, один танк и один бронированный автомобиль», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы ДНР развивают наступление в направлении Марьинки в пригороде Донецка.

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