Москва, 5 апреля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. В России за прошедшие сутки госпитализировали более 4,2 тыс. человек с COVID-19, сообщили 5 апреля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«По состоянию на 5 апреля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 4 288 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 172,9%», — говорится в сообщении.

Всего в России за прошедшие сутки было выявлено более 13,9 тыс. новых случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерил 316 человек. Выздоровели 37 459 человек.