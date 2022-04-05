Барнаул, 5 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае улучшается. По состоянию на 5 апреля 2022 года за сутки выявлены 204 новых носителя (на 22 человека меньше, чем сутками ранее).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Число тестирований возросло с 3721 до 7116 (на 3395 больше, чем сутками ранее).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ постоянно снижается: 31 637 (+7 за сутки) и 212 997 (+185 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 165 (-13 за сутки). Из них 52 подключены к аппаратам ИВЛ (-7 за сутки).

Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 10 053 человека, причём 14 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией увеличилось до 734 жителя края (-17 за сутки). Кроме этого, 69 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (-10 за сутки).

Заболеваемость среди детей снизилась: всего на Алтае выявлено уже 40 024 зараженных коронавирусом (+20 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 262 813 человек, выздоровели 246 562 человека (+441 за сутки).

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