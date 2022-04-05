Москва, 5 апреля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил установить обстоятельства взрыва украинскими военными плотины в Харьковской области, а также расследовать факты минирования дорог для недопущения эвакуации населения в Россию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин поручил в рамках уголовного дела установить обстоятельства взрыва плотины украинскими военнослужащими в Харьковской области. Кроме того, будут установлены и расследованы факты минирования дорог подразделениями Вооруженных сил Украины в целях пресечения попыток мирных жителей выехать в Россию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно данным Национального центра управления обороной Российской Федерации, в Харьковской области представителями ВСУ осуществляется минирование обочин дорог в северном и восточном направлениях: «Эти действия направлены на запугивание мирных граждан, предпринимающих самостоятельные попытки эвакуироваться в Россию. Также в Харьковской области подразделения ВСУ взорвали плотину Оскольского водохранилища. В результате под угрозой затопления оказалось более семи населенных пунктов, расположенных вдоль реки Северский Донец. Сообщается, что город Святогорск Краматорского района с населением более четырёх тысяч человек уже подтоплен».

Бастрыкин поручил представителям следствия принять исчерпывающие меры к установлению всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности.