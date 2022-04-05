Барнаул, 5 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 5 апреля 2022 года вакцинированы 1 397 316 человек (+186 за сутки), следует из данных оперштаба региона.

(сс) Governo do Estado de São Paulo Вакцинация

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Из общего числа привитых 56 421 житель региона получил первую прививку (+62 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 239 278 +98 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 101 617 ревакцинированных (+26 за сутки).

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