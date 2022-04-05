Сеул, 5 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 2875 человек. Об этом 5 апреля сообщает Edaily со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По состоянию на 00:00 5 апреля в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 978 020 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,6%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 2624 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 502 007 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,7%.

«Бустерную» дозу получили 21 533 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 32 828 372 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 266 135 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до14267401.

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