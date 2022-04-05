Москва, 5 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Корректировщика огня киевских боевиков, который пытался скрыться среди местных жителей, задержали на Украине бойцы Росгвардии, также захватившие крупный схрон боеприпасов украинских нацистов. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ведомства.

Rosgvard.ru Росгвардия

Уточняется, что в ходе осмотра домов в ряде населенных пунктов бойцами Росгварии было найдено «несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны».

«В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что во время продвижения подразделений Вооруженных сил РФ российские военные попали под обстрел из артиллерии и стрелкового оружия.

«Благодаря грамотным и четким действиям нападение было отражено, а росгвардейцы взяли под охрану один из важных мостов через реку», — также говорится в сообщении и добавляется, что позднее спецназ Росгвардии обнаружил и уничтожил скрытно передвигавшуюся диверсионно-разведывательную группу противника в составе четырех человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что новые постановочные съёмки с людьми, якобы погибшими в результате действий российской армии, проведены в Киевской области Украины.