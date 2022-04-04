Красногорск, , 13:39 — REGNUM В 2022 году на территории Подмосковья в сельхоз оборот будут вовлечены новые территории. Об этом 4 апреля сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сельское хозяйство sebagee

Благодаря этому площади посевных на территории региона могут вырасти на 10%.

«На прошлой неделе и на этой мы будем продолжать работу по вовлечению земель в оборот. Важно, чтобы в каждом муниципалитете земля максимально работала. Для этого нужно оказать поддержку как тем, кто ее распахивает, так и тем, кто владеет землей», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Для сотрудников подмосковных аэропортов проведут ярмарку вакансий