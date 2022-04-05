Луганск, 5 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Украинские боевики в ходе боестолкновений с подразделением Луганской Народной Республики потеряли за сутки 20 человек и технику. Об этом 5 апреля заявили в Народной милиции ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Народная милиция Луганской народной республики сообщила, что украинские войска в ходе боестолкновений с ее подразделением потеряли за сутки 20 человек и технику», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что за прошедшие сутки украинские боевики выпустили по территории ЛНР 41 снаряд из артиллерийских орудий калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 мм.