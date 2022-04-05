Уфа, 5 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. 150 млн рублей намерены выделить предприятиям легкой промышленности в Башкирии на субсидирование части затрат на закупку сырья и материалов. Об этом 5 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров в своем Telegram-канале.

Цитата из х/ф «Человек с киноаппаратом». Реж. Дзига Вертов. 1929. СССР На швейной фабрике

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Глава региона сообщил, что магазины женской одежды местного производителя в торговых центрах долгое время соседствовали с иностранными брендами. После ухода некоторых зарубежных брендов у башкирских производителей появилось больше возможностей для развития.

Для поддержки предприятий легкой промышленности, на федеральном и региональном уровнях были разработаны меры поддержки.

«В этом году планируем выделить из бюджета 150 млн рублей на субсидирование части затрат на закупку сырья и материалов», — сообщил Хабиров, отметив, что местные предприятия смогут получить льготные займы в республиканском фонде развития промышленности.

Также планируется предоставить гранты на возмещение части процентной ставки по кредитным договорам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что на господдержку предприятий хлебопекарной промышленности Башкирии в федеральном бюджете предусмотрено более 63 млн рублей.