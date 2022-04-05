Донецк, 5 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. В настоящее время гуманитарные коридоры работают только в тех районах, которые были освобождены от киевских боевиков войсками Донецкой Народной Республики (ДНР), во всех остальных они остаются только на бумаге. Об этом 5 апреля заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

«Гуманитарные коридоры работают только в освобожденных районах нашими подразделениями, и люди выходят абсолютно преимущественно в сторону тех ПВР-ов (пунктов временного размещения – ред.), которые организованы ДНР достаточно уже давно», — сказал он.

Также Пушилин отметил, что мирные жители выходят из зон боевых действий преимущественно при помощи военных ДНР, оказывающих им поддержку и непосредственно указывающих, где сформированы автобусные колонны, куда их вывозят и какая им будет при этом оказана помощь.

«Все остальные гуманитарные коридоры пока, увы, остаются только на бумаге», — добавил глава ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за сутки в Донецкой Народной Республике приняли 551 беженца из Мариуполя.