Владивосток, 5 апреля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Приморье приняли большой пакет дополнительных мер по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, в частности сельского хозяйства — на развитие отрасли выделят 800 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Government-nnov.ru Сельское хозяйство

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«Мы приняли большой пакет мер поддержки сельского хозяйства. Средства направим на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителям для увеличения площади посевов риса. В этом году засеем около 8 тысяч гектаров, что позволит краю полностью обеспечить себя этой рисом. Примем меры поддержки для увеличения площади под гречихой. Наши предприятия уже работают в этом направлении. Меры поддержки уже работают для птицеводства, молочного животноводства, овощеводства. Речь идет, к примеру, о субсидиях на закупку семян элитного и суперэлитного картофеля, что значительно повысит урожайность. По мясу свинины мы потребность края закрываем полностью. Увеличится в этом году на 4 тысячи тонн производство мяса птицы. Поводов для беспокойства о наличии продовольствия на сегодняшний день не видим», — заявил губернатор Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поручил создать единый логистический центр для местных сельхозпроизводителей.