Челябинск, 5 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. В Челябинской области от COVID-19 излечились ещё 702 человека. Об этом 5 апреля информирует оперштаб.

Коронавирус

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Всего в регионе болезнь одолели уже 305 515 пациентов. А выявили коронавирус у 320 916 граждан.

Больных COVID-19 насчитывается уже 6624 человека. Скончались от ковида ещё шесть пациентов.