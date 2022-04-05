Бойцы Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов украинских нацистов
Москва, 5 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов, а также задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, пытавшегося скрыться среди мирных жителей. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в ходе спецоперации подразделения спецназа при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны.
Также сообщается, что на одном из участков продвижения российских войск военные подверглись обстрелу из артиллерийского и стрелкового оружия.
Позже головным дозором подразделения спецназа Росгвардии на окраине леса была обнаружена скрытно передвигавшаяся диверсионно-разведывательная группа противника в составе четырех человек. Без потерь с российской стороны она была уничтожена.