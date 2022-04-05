Москва, 5 апреля, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Бойцы Росгвардии захватили крупный схрон боеприпасов, а также задержали корректировщика артиллерийского огня украинских националистов, пытавшегося скрыться среди мирных жителей. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

Отмечается, что в ходе спецоперации подразделения спецназа при осмотре домов ряда населенных пунктов обнаружили несколько тысяч боеприпасов различного калибра, принадлежащих боевикам территориальной обороны.

«В одном из домов вместе с патронами и гранатами спецназовцы Росгвардии выявили наблюдательный пункт корректировщика артиллерийского огня и его средства связи. Благодаря полученным сведениям росгвардейцы задержали и самого корректировщика, пытавшегося скрыться среди местных жителей», — сообщили в ведомстве.

Также сообщается, что на одном из участков продвижения российских войск военные подверглись обстрелу из артиллерийского и стрелкового оружия.

«Благодаря грамотным и четким действиям нападение было отражено, а росгвардейцы взяли под охрану один из важных мостов через реку», — добавили в ведомстве.

Позже головным дозором подразделения спецназа Росгвардии на окраине леса была обнаружена скрытно передвигавшаяся диверсионно-разведывательная группа противника в составе четырех человек. Без потерь с российской стороны она была уничтожена.