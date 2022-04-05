Москва, , 10:47 — REGNUM Криптовалюты едва ли могут быть эффективным инструментом для обхода тех санкций, которые в настоящее время введены в отношении РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Криптовалюта (сс) Richard Patterson

«Использование криптовалют позволяет обходить санкции и валютные ограничения разных стран, — сказал Марков. — Однако это возможно скорее на уровне отдельных лиц, частных проектов и небольших предприятий. На уровне государств это вряд ли возможно по нескольким причинам».

Во-первых, как пояснил Марков, в большинстве стран, особенно тех, что ввели санкции в отношении России, криптовалюты и расчеты ими запрещены. Во-вторых, большой спрос на криптовалюты вызовет серьезное колебание их цены. В-третьих, даже если с помощью криптовалюты решать проблему платежей, то движение товаров, оплаченных с их помощью, скрыть невозможно, и это привлечет внимание всевозможных регуляторов и контролеров из разных стран.

«Наконец, для активного массового использования криптовалют в российской экономике у хозяйствующих субъектов мало финансовой грамотности в этой сфере, чем могут воспользоваться мошенники, нанеся им экономический ущерб и вред», — сказал Марков.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько объяснил, сможет ли РФ обойти санкции, используя криптовалюты.