Владивосток, , 11:02 — REGNUM Производители Приморья обеспечат регион продовольствием — это ключевая задача, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Уже ведётся активная подготовка к весенним полевым работам. В районах закрывают влагу и сеют ранние зерновые. Планируется засеять 482 тыс. га, в том числе 300 тыс. — это соя, 119 тыс. — зерновые, 40 тыс. — кормовые, 17 тыс. — картофель.

«Мы обеспечиваем себя зерном на 95%, растительным соевым маслом — на 100%. В регион завозится подсолнечное масло, оно дешевле, поэтому чаще присутствует в рационе у людей. Подсолнечное масло тоже производится в нашей стране, поэтому поводов для беспокойства здесь нет. Требуется в ближайшие годы довести обеспеченность края продовольствием картофелем на 95%, молоком — 50%, мясом — 85%», — сказал министр сельского хозяйства Приморья Андрей Бронц.

Отмечается, что объёмы производства в крае продуктов питания с каждым годом только растут.

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