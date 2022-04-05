Москва, 5 апреля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Если в РФ внедрят цифровой рубль, то российский бизнес сможет решить часть своих насущных проблем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 5 апреля заявил декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа финансового университета при правительстве РФ Вадим Засько. Так он прокомментировал призыв министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева как можно скорее легализовать цифровые валюты. В том числе для обеспечения международных расчетов в условиях санкций.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«Безусловно, легализация цифровой валюты даст нашему бизнесу дополнительные окна финансового взаимодействия с иностранными партнерами, что естественным образом поможет решить ряд насущных проблем, — сказал Засько. — Однако я бы не рассматривал развитие цифровых валют как полноценную панацею от финансовых санкций. Цифровой рубль не застрахован от ограничений со стороны Запада. Вместе с тем даже небольшой эффект открытия новых легальных возможностей взаиморасчетов поддержит нашу экономику».

Как полагает Засько, российская экономика не только готова к практике использования цифровой валюты, но и в общем то уже находится в состоянии «низкого старта» ее легального применения.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вадим Ковригин согласился с тем, что России стоит ускорить развитие цифровых валют.