Буэнос-Айрес, 5 апреля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Правительство Аргентины начало переговоры с Боливией и Бразилией, чтобы добиться увеличения поставок газа в зимний период. Об этом сообщает новостное агентство Pagina12.

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Аргентина хочет, чтобы Боливия увеличила поставки сжиженного газа, но для этого необходимо вести переговоры не только с ней, но и с Бразилией, которая должна отказаться от части газа, поставляемого Боливией, чтобы Аргентина могла его импортировать.

Для решения данного вопроса президент Боливии Луис Арсе встретится 7 апреля с президентом Аргентины Альберто Фернандесом, а 8 апреля министр экономики Аргентины Мартин Гусман обсудит вопросы об отказе от газа со своим бразильским коллегой Бенту Лимой.