Кишинёв, 5 апреля, 2022, 10:53 — ИА Регнум. Символику «войны», включая букву Z и георгиевскую ленту, могут запретить в Молдавии до 9 мая. Об этом заявил председатель молдавского парламента Игорь Гросу, сообщает 5 апреля издание ipn. md.

Anatoly Zhdanov Георгиевская ленточка

По его словам, высшему законодательному органу предстоит принимать законопроект, запрещающий на территории страны «символику войны». К ней в том числе относится символ Z, который отличает российские подразделения в ходе спецоперации на Украине.

Гросу опроверг заявления о том, что Кишинёв не поддержал международные санкции против России. По его словам, Молдавия присоединилась к ряду ограничений, в том числе в банковской сфере, но не афиширует это. Главная цель властей — помочь Украине, принимая беженцев.

«Каждая страна сама решает, где ей лучше всего вмешаться в этой ситуации», — заявил Гросу в эфире передачи «Cutia Neagră» на телеканале ТВ8.

Вместе с тем он дал понять, что до 9 мая, когда отмечается День Победы, под запрет могут попасть и буква Z, и вызывающая споры георгиевская лента. По его словам, в молдавском обществе не должно быть места любым символам, «которые пропагандируют войну, насилие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Молдавии предупредили о наказании для жителей республики за нанесение на автомобили символов Z и V.

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