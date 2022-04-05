Москва, 5 апреля, 2022, 10:41 — ИА Регнум. Найденные на территории Украины российскими военными нацистские символы свидетельствуют о том, что это не игра в фашистскую эстетику, а сформировавшаяся идеология. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФДмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Пассионарная часть украинцев последние 30 лет молилась на Третий рейх. Буквально. Отвращение вызывают фотографии, на которых практически в каждой воинской части Украины, взятой нашей армией, находят нацистскую символику — штандарты, литературу, плакаты. Даже чашки со свастикой! Это не игра в фашистскую эстетику, как нам пытаются доказать западники. Это идеология», — написал Медведев.

Он призвал не удивляться тому, что, «преобразившуюся ментально в Третий рейх, записавшую в учебники по истории имена иуд и нацистских прихвостней, Украину его же судьба и постигнет»: «Туда ей и дорога, такой Украине! Как и отдельным уродам, которые считают себя вправе подобную Украину представлять. Уроком им будет не только нынешняя спецоперация, но и эпизоды славного прошлого», — подчеркнул он.

В качестве примера Медведев привёл историю, когдаПавел Судоплатов уничтожил националистаЕвгена Коновальца, «вежливо передав этому любителю сладкого в Роттердаме конфетную коробку с бомбой внутри со словами: «Це вам подарунок з Києва». «Таких «подарункiв» для нацистских преступников будет ещё немало!» — предупредил он.