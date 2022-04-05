Будапешт, 5 апреля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Отдельные случаи проявления русофобии в Венгрии есть, но они не носят массовый характер. Об этом 5 апреля заявил посол России в БудапештеЕвгений Станиславов.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венгрия

«Отдельные случаи проявления русофобии Венгрию, конечно, стороной не обошли», — приводит слова Станиславова РИА Новости.

Он отметил, что бывают случаи, когда граждане России сталкиваются в Венгрии со словесными оскорблениями. Также случаются угрозы в соцсетях в адрес российских студентов, которые учатся в венгерских вузах.

При этом говорить о массовых проявлениях русофобии в Венгрии не приходится, добавил посол.

Дипломат подчеркнул, что в российском посольстве действует «горячая линия» для фиксации подобных случаев и привлечения к ним внимания местных правоохранительных органов.