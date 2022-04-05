Москва, 5 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. Минпромторг России 26 апреля 2022 года планирует выбрать разработчика тренажёра по а-навигации и е-навигации на основе технологий виртуальной реальности. Стартует тендер с цены в 290 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Виртуальная реальность

Контракт профинансируют средствами федерального бюджета. Работы победитель должен завершить в четыре этапа — до 28 февраля 2023 года.

Как отмечается в документации, ещё в июле 2021 года правительством России был одобрен проект-маяк «Автономное судовождение», а в 2019 году — проект дорожной карты Маринет НТИ «Платформа моделирования безэкипажного судовождения». Задача проектов — создать технологии автономного судовождения, сформировать подходы к их внедрению на судах РФ.

«При этом, необходимо создать систему подготовки специалистов для морского и речного флота, способных эксплуатировать новые типы судов. Обязательным условием при этом является рациональное использование бюджетных средств различных программ поддержки развития экономики страны», — уточняется в документе.

Целью проекта-маяка заявлена модернизация лабораторно-тренажерной базы морских учебных заведений. При создании тренажёра планируют использовать передовые технологии, в том числе компьютерного моделирования плотного судопотока морских автономных надводных судов, технологии виртуальной реальности (ВР-технологии) и многое другое.

Разработанным тренажёром планируют обеспечить пять отраслевых вузов Минтранса России.