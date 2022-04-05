Москва, 5 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Украинская государственность с момента независимости от СССР «на коленке» писала свою «псевдоисторию». Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФДмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Нынешний украинский радикал тоже вырос за ученической скамьёй. В красивых вышиваночках и с мыслями о ненависти ко всему русскому. Вместо того чтобы гордиться совместными достижениями предков, с 1991 года «на коленке» писалась псевдоистория украинской государственности: «перерубалась» поколенческая связь Киевской Руси с землями Новгорода, Пскова и Владимиро-Суздальской Руси», — написал Медведев.