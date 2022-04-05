Москва, 5 апреля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. Высокая культура Германии не смогла ничего противопоставить немецким нацистам. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФДмитрий Медведев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

«Профессор Лейпцигского университета Оскар Пешель выдал легендарную фразу, потом приписанную канцлеру Отто фон Бисмарку: «Австро-прусскую войну 1866 года выиграл прусский школьный учитель». Немецкий милитаризм взращивался за партами. Его дух в конце своего пути переродился в чудовище национал-социализма и был уничтожен в итоге только Красной армией в 1945 году. Высокая германская наука и культура — Рентген, Планк, Фрейд, Манн, Гессе — ничего не смогла противопоставить тем, кто жаждал сначала крови и колоний, а после Первой мировой — реванша и «жизненного пространства» на Востоке», — написал Медведев.

По его словам, если уж «великим немецким умам не удалось обуздать военную машину, что уж говорить про сегодняшний Киев — «эйнштейнов» там точно нет; правда, есть Кличко».