Москва, 5 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Украинские нацбатальоны и тероборона готовы убить собственных граждан ради расчеловечивания России и её очернения. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФДмитрий Медведев.

Government.ru Дмитрий Медведев

«День ото дня новости о «страшилках» и «перемогах» становятся всё более бредовыми. Однако киевская фейк-машина не останавливается ни перед чем! Для расчеловечевания России и её максимального очернения взбесившееся зверьё из нацбатов и теробороны готово мимоходом убить собственных мирных жителей», — сказал Медведев.

По его словам, всё это происходит по той причине, что «глубинное украинство, подпитываемое антироссийским ядом и всепоглощающей ложью по поводу своей идентичности, — это и есть один большой фейк: этого явления никогда не было в истории, и сейчас не существует».