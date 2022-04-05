Будапешт, 5 апреля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Россия и Венгрия продолжат работу над проектом АЭС «Пакш-2», однако строительство придётся адаптировать под антироссийские санкции ЕС. Об этом сообщил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

Barna Rovács (Rovibroni) Венгерская АЭС «Пакш»

По его словам, для реализации проекта «Пакш-2» потребуется определённая адаптация с учётом новых реалий — вынужденного присоединения Венгрии к череде новых санкционных ограничений со стороны Евросоюза. Это отнюдь не способствует созданию благоприятных условий для успешного и своевременного строительства АЭС.

Все эти вопросы можно решить, так как обе стороны контракта нацелены на конечный результат, отвечающий взаимным интересам, заявил Станиславов в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС «Пакш», построенной по советскому проекту, двух новых энергоблоков. Их реакторные установки соответствуют передовому российскому проекту ВВЭР-1200. Технический проект АЭС «Пакш-2» венгерская сторона утвердила в 2019 году. В настоящее время АЭС «Пакш», расположенная в 100 км от Будапешта, вырабатывает около половины всей электроэнергии в стране.

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