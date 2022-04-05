Благовещенск, 5 апреля, 2022, 10:24 — ИА Регнум. На фасаде Дома народного творчества Благовещенска разместили символы Z и V. Буквы выложены георгиевской лентой, цель акции — поддержать военнослужащих России, сообщил ИА ПортАмур.

Василий Иванов ИА REGNUM Z-концерт в поддержку задействованных в спецоперации российских войск

Следите за развитием событий в трансляции: ««Победа будет за нами!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Читайте также: На здании МФЦ Биробиджана появилась георгиевская лента в форме буквы Z

С помощью литер благовещенцам напоминают о том, что сила в правде и победа будет за Россией. По словам директора благовещенского дома творчества Анны Филоненко, учреждение последовало примеру московского театра, на здании которого также появился символ спецоперации России — буква Z.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской автономии также продолжают поддерживать специальную операцию России в защиту республик Донбасса. Её символ размещён на знаковом здании города — многофункциональном центре.