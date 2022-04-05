Вашингтон, , 10:13 — REGNUM В случае, если США не восполнят распечатанные ранее американским президентом Джо Байденом стратегические нефтяные резервы, у них возникнут определённые «проблемы», так как может быть много причин перебоев с поставками нефти. Об этом 4 апреля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на слова приглашённого на CNN президента компании Rapidan Energy Боба Макнелли.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам американского эксперта, недавнее решение Байдена об использовании стратегических нефтяных резервов страны не будет способствовать снижению цен на бензин и станет причиной «проблем», если США не восполнят свои запасы.

«Цены на нефть, вероятно, будут ещё расти. Дело в том, что США потребляют около 20 миллионов баррелей в день, и о добавлении США одного миллиона баррелей в день из стратегических запасов стоит думать, сравнивая это с количеством нефти, которое мы можем потерять из-за ввода (президентом России Владимиром) Путиным войск на Украину», — сказал он.

Также Макнелли отметил, что для решения связанной со спецоперацией ВС РФ проблемы цен на бензин в США одного миллиона баррелей в день не хватит, а стоимость американского топлива является определяющей для цен на нефть в мире.

«Так что, к сожалению, до того момента, пока Россия представляет собой проблему для мирового нефтяного рынка и при риске перебоев, цены на бензин, скорее всего, будут расти», — отметил президент Rapidan Energy.

Кроме того, ведущая Эрика Хилл указала на то, что резервы обычно заполняются при невысоких нефтяных ценах и спросила, нужно ли США беспокоиться по поводу наполненности своих хранилищ.

В ответ Макнелли отметил, что американские власти, вероятнее всего, будут ждать до снижения цены на нефть до $70–80 за баррель, однако пополнение запасов, как считает эксперт, нужно будет сделать раньше.

«Если мы не пополним резервы, то мы столкнёмся с проблемами, так как в мире полно других причин для перебоев. Хуситы обстреливают саудовские объекты; нестабильность в Ливии. Если мы не пополним этот резерв на крайний случай в ближайшие годы, мы окажемся в ещё более уязвимом положении при взлёте цен — как это всегда бывает при перебоях, вызванных геополитическими причинами», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский «Газпром» прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден».