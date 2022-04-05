Вашингтон, 5 апреля, 2022, 10:13 — ИА Регнум. В случае, если США не восполнят распечатанные ранее американским президентом Джо Байденом стратегические нефтяные резервы, у них возникнут определённые «проблемы», так как может быть много причин перебоев с поставками нефти. Об этом 4 апреля сообщил телеканал Fox News со ссылкой на слова приглашённого на CNN президента компании Rapidan Energy Боба Макнелли.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам американского эксперта, недавнее решение Байдена об использовании стратегических нефтяных резервов страны не будет способствовать снижению цен на бензин и станет причиной «проблем», если США не восполнят свои запасы.

«Цены на нефть, вероятно, будут ещё расти. Дело в том, что США потребляют около 20 миллионов баррелей в день, и о добавлении США одного миллиона баррелей в день из стратегических запасов стоит думать, сравнивая это с количеством нефти, которое мы можем потерять из-за ввода (президентом России Владимиром) Путиным войск на Украину», — сказал он.

Также Макнелли отметил, что для решения связанной со спецоперацией ВС РФ проблемы цен на бензин в США одного миллиона баррелей в день не хватит, а стоимость американского топлива является определяющей для цен на нефть в мире.

«Так что, к сожалению, до того момента, пока Россия представляет собой проблему для мирового нефтяного рынка и при риске перебоев, цены на бензин, скорее всего, будут расти», — отметил президент Rapidan Energy.

Кроме того, ведущая Эрика Хилл указала на то, что резервы обычно заполняются при невысоких нефтяных ценах и спросила, нужно ли США беспокоиться по поводу наполненности своих хранилищ.

В ответ Макнелли отметил, что американские власти, вероятнее всего, будут ждать до снижения цены на нефть до $70–80 за баррель, однако пополнение запасов, как считает эксперт, нужно будет сделать раньше.

«Если мы не пополним резервы, то мы столкнёмся с проблемами, так как в мире полно других причин для перебоев. Хуситы обстреливают саудовские объекты; нестабильность в Ливии. Если мы не пополним этот резерв на крайний случай в ближайшие годы, мы окажемся в ещё более уязвимом положении при взлёте цен — как это всегда бывает при перебоях, вызванных геополитическими причинами», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский «Газпром» прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден».