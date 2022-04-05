Москва, 5 апреля, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Российские военные доставили 10 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили 5 апреля в Минобороны РФ.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«Российские военнослужащие доставили более 10 тонн гуманитарной помощи жителям населенных пунктов Шиповатое и Хатнее Харьковской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Отмечается, что в Харьковскую область были доставлены предметы первой необходимости и продуктовые наборы. Они были распределены и выданы в первую очередь семьям с маленькими детьми и пожилым людям.

Жители населенных пунктов поблагодарили российских военных за оказанную помощь, отметили в Минобороны.