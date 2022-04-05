Саратов, , 10:14 — REGNUM О закрытии подшипникового завода в Саратове и своего офиса в Москве объявил американский производитель подшипников. Сообщение об этом появилось в конце марта на сайте компании.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«После событий на Украине компания Amsted Rail предприняла шаги по выходу из производства на нашем совместном заводе по производству подшипников в Саратове, Россия. Amsted Rail также уведомила наших сотрудников о закрытии нашего офиса в Москве, Россия», — говорится в сообщении.

Ранее председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что пять региональных компаний вошли в федеральный перечень системообразующих организаций, среди них ООО «СТАММ»; ООО «Завод автономных источников тока»; «Епк Саратов»; ООО «ЕПК-Бренко Подшипниковая компания»; ООО «НПП «Инжект».

Также Минпромышленности и торговли РФ одобрено включение в этот список еще шести саратовских организаций.

Совместное предприятие по производству, сборке и распространению железнодорожных конических кассетных подшипников на территории России с ООО «ЕПК» компания Амстед Рейл, Бренко учредила 25 января 2008 года.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении уйти с российского рынка объявил 1 апреля на своём сайте производитель бумажной упаковки Smurfit Kappa (Ирландия).

Читайте также: Россию решил покинуть производитель упаковки Smurfit Kappa

Читайте также: Уходящие из России фирмы могут заменить индийские компании — посол РФ