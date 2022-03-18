Москва, , 11:30 — REGNUM Производителей из стран Запада, включая в области фармацевтики, которые уходят с российского рынка, могут заменить на нем компании из Индии. Об этом 18 марта заявил посол России в Нью-Дели Денис Алипов в эфире телеканала «Россия 24».

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«Уход многих западных компаний с российского рынка — те ниши, которые освободились, на самом деле могут быть заняты индийскими компаниям во многих отраслях, в частности, в фармацевтике», — сказал он.

Также Алипов назвал Индию «мировой аптекой» и ведущим производителем копий оригинальных лекарственных препаратов, ни в чем не уступающих оригиналу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате резкого роста цен на бензин в США после отказа Вашингтона от покупки российских энергоносителей, в стране наблюдается волна воровства бензина.