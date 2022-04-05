Донецк, 5 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Украинские боевики утром 5 апреля выпустили шесть снарядов калибра 122 мм по Петровскому району Донецка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08:45 (совпадает с мск) — населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Петровский район): выпущено шесть снарядов калибра 122 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет, отметил глава государства.