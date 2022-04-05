Берлин, , 09:53 — REGNUM Российский «Газпром» прекратил операции на крупнейшем в Германии подземном хранилище газа (ПХГ) «Реден», следует из данных оператора Astora. Об этом сообщает 5 апреля радио Sputnik.

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Отмечается, что вплоть до конца марта топливо отбиралось из ПХГ «Реден» для подачи в газотранспортную систему Германии. С утра 1 апреля прекращены отбор и закачка газа. По состоянию на 4 апреля запасы активного газа составляли 21 млн кубометров в сутки.

«Реден», крупнейшее в Германии хранилище, может вместить до 3,9 млрд кубометров газа. Astora управляет ещё двумя ПХГ: «Хайдах» — в Австрии и «Йемгум» — в Германии. В них 5 апреля газ закачивался и отбирался по расписанию, хотя запасы здесь также сократились до минимума.

Газпром использовал хранилища, чтобы оперативно поставлять газ потребителям, компания Gazprom Germania управляла ими через оператора Astora. Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта группа Газпром вышла из компании Gazprom Germania. Управление над ней перешло к Федеральному сетевому агентству Германии.

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