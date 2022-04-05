Канберра, 5 апреля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. Экспорт в Россию ряда предметов роскоши, включая ювелирные изделия, золото, вина, транспортные средства и др., запретили власти Австралии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба австралийского министерства иностранных дел.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

Уточняется, что такое решение было принято из-за спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины.

Также отмечается, что в список указанных товаров вошли: чистокровные лошади, вина, жемчуг и ювелирные изделия, некоторая электроника, музыкальные инструменты, предметы искусства, икра, а также ряд других предметов.

При этом указывается, что этот запрет вступит в силу с 7 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Франции вызвало российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов РФ.