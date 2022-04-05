Москва, 5 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В специальной операции по защите республик Донбасса примет участие добровольческий казачий отряд «Дон» имени Архистратига Михаила, в состав которого вошли представители Союза казаков-воинов России и зарубежья (СКВРиЗ).

Don-kazak. ru Казаки на полевом сборе

Казачий отряд добровольцев сформирован под руководством Верховного атамана СКВРиЗ Николая Дьяконова. Отряд объединил несколько сотен казаков-добровольцев со всей России. Казачьи подразделения уже отправились в Донбасс.

ИА REGNUM сообщало, что казачьи батальоны принимают активное участие в противодействии диверсионно-разведывательным группам ВСУ и установлении окончательного контроля над населёнными пунктами Донецкой и Луганской Народных Республик.

Напомним, что с 24 февраля продолжается специальная военная операция по защите республик Донбасса.