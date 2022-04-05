Новосибирской области выделили ещё более 500 млн на борьбу с коронавирусом
Новосибирск, 5 апреля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Новосибирская область получит дополнительные средства из федерального бюджета на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от региона Александр Жуков.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
«Одобрены предложения о выделении в 2022 году дополнительных 525 млн рублей ФОМСу Новосибирской области, — уточнил Жуков. — Средства пойдут на лечение жителей региона, в том числе на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией».
Он отметил, что такое решение приняла комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований.