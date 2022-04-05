Вашингтон, 5 апреля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Министерство обороны США намерено закупить и поставить Украине 10 усовершенствованных дронов-камикадзе Switchblade, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США. Оружие

Отмечается, что Пентагон намерен поставить Киеву дроны Switchblade-600, которые весят почти 23 кг, могут пролетать расстояние 39 км и зависать в воздухе в течение 40 минут.

Такие дроны наносят удар «противотанковым снарядом». Оператор дрона управляет им при помощи системы с сенсорным экраном и может сам контролировать барражирующую ракету.

Как сообщало ИА REGNUM, американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличения поставок вооружений Киеву. Ранее телеканал CNN со ссылкой на письмо 30 членов Конгресса США заявил, что в частности законодатели требуют, чтобы Белый дом передал Украине истребители, зенитные и противокорабельные ракеты — всё то, что указано в списке желаемых вооружений, которые предоставил Вашингтону Киев.