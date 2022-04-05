Сеул, 5 апреля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. С февраля 2021 года в Южной Корее утилизировали около 2,33 млн доз вакцины от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад, представленный членом оппозиционной партии «Сила народа» Со Чжон Сук.

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Согласно опубликованным данным, в стране было утилизировано 1,68 млн доз вакцины Moderna, 340 тыс. доз вакцины Pfizer, 258 тыс. доз вакцины AstraZeneca, 45,9 тыс. доз вакцины Janssen.

Отмечается, что вакцину пришлось уничтожить в связи с истечением срока годности многодозовых флаконов.

Медики предполагают, что в будущем, скорее всего, объём утилизированной вакцины увеличится, поскольку спрос на вакцинацию сократился из-за отмены «вакцинных пропусков» и распространения инфекции.

Между тем в текущем году в Южную Корею доставят 145,48 млн доз вакцины. По состоянию на 24 февраля в страну прибыло 14,96 млн доз.